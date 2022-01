Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Serie A basket: orario, programma, tv, streaming (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio di Olimpia Milano-Virtus Bologna, recupero valevole per la 13ma giornata della Serie A di basket. oggi alle ore 16:00 scenderanno infatti sul parquet del Mediolanum Forum le prime due del campionato italiano in una sfida che, nonostante le diverse assenze, si preannuncia davvero spettacolare. In casa lombarda mancheranno sicuramente Shavon Shields, Dinos Mitoglou, Gigi Datome, Tommaso Baldasso e Riccardo Moraschini (quest’ultimo squalificato per un anno per doping). Per quanto riguarda le V Nere, invece, non ci saranno Nico Mannion, Kevin Hervey, Isaia Cordinier, Ekpe Udoh e Awudu Abass. Osservando i precedenti più recenti tra le due squadre, i ragazzi di Sergio Scariolo hanno vinto tutti gli ultimi cinque scontri diretti (le quattro gare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Manca sempre meno all’inizio di, recupero valevole per la 13ma giornata dellaA dialle ore 16:00 scenderanno infatti sul parquet del Mediolanum Forum le prime due del campionato italiano in una sfida che, nonostante le diverse assenze, si preannuncia davvero spettacolare. In casa lombarda mancheranno sicuramente Shavon Shields, Dinos Mitoglou, Gigi Datome, Tommaso Baldasso e Riccardo Moraschini (quest’ultimo squalificato per un anno per doping). Per quanto riguarda le V Nere, invece, non ci saranno Nico Mannion, Kevin Hervey, Isaia Cordinier, Ekpe Udoh e Awudu Abass. Osservando i precedenti più recenti tra le due squadre, i ragazzi di Sergio Scariolo hanno vinto tutti gli ultimi cinque scontri diretti (le quattro gare ...

