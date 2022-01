Matrix Resurrections: Wachowski e l’unica via di “fuga” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel 2021, Lana Wachowski ritorna “alla base” tramite “Matrix Resurrections”. Un sequel che riflette sullo stato odierno dei blockbuster Quello in cui il cinema sta vivendo è uno stato fortemente incerto. La Settima Arte è sempre più preda di un pubblico che sembra preferire radicalmente (salvo eccezioni) un cinema fatto di narrazioni leggere e fortemente eroistiche. A questo, però, vi si aggiunge anche un certo gusto per l’ironia e per il coinvolgimento emotivo per nulla banale. Lo spettatore moderno si affida molto di più a ciò che prova in fase di visione. Lana Wachowski, con il suo “Matrix Resurrections“, prova un’operazione di riflessione su questo status. L’obiettivo di “Matrix Resurrections” è proprio quello non solo di rivisitare ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nel 2021, Lanaritorna “alla base” tramite “”. Un sequel che riflette sullo stato odierno dei blockbuster Quello in cui il cinema sta vivendo è uno stato fortemente incerto. La Settima Arte è sempre più preda di un pubblico che sembra preferire radicalmente (salvo eccezioni) un cinema fatto di narrazioni leggere e fortemente eroistiche. A questo, però, vi si aggiunge anche un certo gusto per l’ironia e per il coinvolgimento emotivo per nulla banale. Lo spettatore moderno si affida molto di più a ciò che prova in fase di visione. Lana, con il suo ““, prova un’operazione di riflessione su questo status. L’obiettivo di “” è proprio quello non solo di rivisitare ...

Advertising

LaStampa : Matrix Resurrections: Keanu Reeves ha donato il 70% del proprio compenso alla ricerca contro la leucemia - serz31 : I Simpson hanno predetto la premiere di Matrix Resurrections 15 anni fa (Video) - infoitcultura : Matrix Resurrections, per Keanu Reeves i soldi non sono tutto - lucynilduenilun : Ho commesso l'errore di farmi delle piccole aspettative su Matrix Resurrections - banshee_c : MAMMA MIA QUANTO VOGLIO BENE A MATRIX RESURRECTIONS. Così, in caps lock. Non prova nemmeno a camuffare l’allegoria,… -