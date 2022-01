Mascherine Ffp2, calmierate in farmacia ma sul web prezzi impazziti: in vendita a 5 euro l'una (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le Mascherine Ffp2 resteranno in vendita al prezzo calmierato di 75 centesimi l'una dal 10 gennaio fino alla fine dello stato di emergenza, grazie all'accordo raggiunto dal... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Leresteranno inal prezzo calmierato di 75 centesimi l'una dal 10 gennaio fino alla fine dello stato di emergenza, grazie all'accordo raggiunto dal...

peppeprovenzano : Calmierato il prezzo delle mascherine #Ffp2. Come avevamo chiesto. Chissà se domani leggeremo le solite lezioncine… - Agenzia_Ansa : FLASH | La struttura commissariale e le associazioni di categoria hanno raggiunto l'accordo per la vendita in farm… - boccadutri : La prima lezione che ho imparato nel 2022 è che sei di sinistra se calmieri le mascherine FFP2 e proroghi (e rifina… - comedian72 : RT @VenezianiMar: Con i pesanti aumenti delle utenze (luce, gas) e dei generi alimentari è veramente insopportabile l’enfasi dei tg e dei m… - Affaritaliani : Ffp2, i produttori italiani avvertono: rischio mascherine cinesi -