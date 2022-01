**M5S: Renzi, ‘Conte non controlla più niente, sua leadership finirà presto’** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Conte nei Cinque Stelle non controlla più niente. Avevo previsto la fine della leadership di Conte per il 2023, mi sbagliavo. Mi sbagliavo sui tempi, dico. finirà molto prima”. Così Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Conte nei Cinque Stelle nonpiù. Avevo previsto la fine delladi Conte per il 2023, mi sbagliavo. Mi sbagliavo sui tempi, dico.molto prima”. Così Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Renzi Pd: Bettini, 'baruffa Renzi - D'Alema banale e fuorviante' ... infatti, è cruda la definizione del renzismo come un'infezione da curare, altrettanto ho trovato intimamente violenti e illiberali gli appelli di Renzi (e anche di Calenda) per distruggere il M5s'. ...

Fratelli d'Italia conferma: 'Pronti a votare Berlusconi presidente della repubblica' ...andando a caccia dei voti del gruppo misto e corteggiando in maniera discreta Matteo Renzi. 'Per ... Il M5s, pur di non tornare al voto, è disposto a qualsiasi scelta compresa quella di provare ad ...

**M5S: Renzi, 'Conte non controlla più niente, sua leadership finirà presto'** Il Tempo Pd: Bettini, 'baruffa Renzi-D'Alema banale e fuorviante' Roma, 5 gen. “In questi giorni si è consumata una ennesima baruffa politica" quella tra Massimo D'Alema e Matteo Renzi che Goffredo Bettini, in un editoriale pu ...

La malattia della democrazia italiana, Quirinale ultima chiamata per i partiti In questi giorni si è consumata una ennesima baruffa politica, secondo uno schema ripetuto più volte negli anni passati e che ha segnato la vita tormentata del Pd. Da una parte D’Alema e dall’altra Re ...

