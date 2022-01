Advertising

CorriereCitta : Jeep, successo per la tecnologia 4xe - Italpress : Jeep, successo per la tecnologia 4xe -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep successo

Se la sperimentazione avrà, l'impiego di Alexa potrà essere esteso a future missioni Nasa. ... L'accordo prevede l'integrazione di Alexa nei modelli di 14 marchi automobilistici, tra cui, ...Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Abarth,, Maserati, Opel e Peugeot hanno registrato vendite di auto in linea con quelle del 2020 in Germania lo scorso anno nonostante il mercato in ...L’anno appena terminato ha sancito il successo di Jeep e della sua tecnologia 4xe: il brand ha conquistato la leadership del mercato italiano “alla spina”, quello che comprende Battery Electric Vehicl ...Il 2021 appena terminato ha sancito il successo di Jeep e, nello specifico, della sua tecnologia 4xe: il brand ha infatti conquistato la leadership del mercato ...