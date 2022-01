In Libia i respingimenti crescono anche grazie ai finanziamenti italiani

Advertising

SesostriIII : @Jey50091 @Claudio52330251 Allora studi pure la vicenda in Eritrea… da dove arrivano i rifugiati che poi con i sold… - MariMa99473486 : @fattoquotidiano Toninelli che diede dei 'farabutti' facinorosi' ai profughi che si erano opposti al ritorno nelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia respingimenti

Globalist.it

Tali espulsioni di richiedenti asilo e altri migranti in cerca di sicurezza e dignità insenza il giusto processo e le garanzie procedurali necessarie, violano il divieto di espulsioni ...Al di là delle modalità con cui avvengono questi che per l'Onu sono veri e propri "" - ... con i primi accordi con lae il supporto in soldi, mezzi e uomini alla loro guardia ...Gli ultimi sbarchi di migranti clandestini sono avvenuti in Calabria e in Puglia. Alcuni tg, nel darne notizia, hanno disegnato anche la ...Secondo i dati Oim, 32.425 migranti sono stati intercettati e riportati in Libia, tra cui 28.528 uomini, 2.428 donne, 877 minori e 431 ragazze minori, oltre ad altri 151 di cui non si conosce il gener ...