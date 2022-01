Grecia, il "frammento di Palermo" torna a casa: la Sicilia restituisce un marmo del Partenone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo due secoli di 'cattività' e svariati anni di trattative, il fregio del Partenone conosciuto come 'frammento di Palermo' prende il volo dalla Sicilia e torna finalmente a casa, ad Atene. L' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo due secoli di 'cattività' e svariati anni di trattative, il fregio delconosciuto come 'di' prende il volo dallafinalmente a, ad Atene. L' ...

