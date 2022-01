È stata la protagonista indiscussa di un noto spot pubblicitario: dopo la sua vita è cambiata radicalmente, eccola oggi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È stata la protagonista indiscussa di un famoso spot pubblicitario: dopo la sua vita è cambiata, ma cosa fa oggi? eccola! Dimenticarla è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio di lei: la protagonista indiscussa di un famoso spot pubblicitario degli anni 2000. È proprio così, infatti, che la giovanissima ragazza ha compiuto il suo debutto nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Èladi un famosola sua, ma cosa fa! Dimenticarla è davvero impossibile! Stiamo parlando proprio di lei: ladi un famosodegli anni 2000. È proprio così, infatti, che la giovanissima ragazza ha compiuto il suo debutto nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LaRicercaOnline : L’autrice, che è stata accademica e studiosa di filosofia, propone un ritratto della protagonista che sintetizza co… - la_akasette : @lovessterek Si ma loro erano già in crisi e soprattutto nelle foto dei lami Maya non ci stava. Quindi x me ci sarà… - la_akasette : @_Valealizzi_ Perché intanto è la prima volta che una co protagonista ha la sua stagione . Ed essendo stata lola gi… - _Valealizzi_ : Ma poi raga che plot twist nessuno se l'aspettava Maya come main essendo anche stata la co protagonista nella sesta… - la_akasette : @vitasnella_4 Ma per forza. Maya è stata co protagonista di lola. Quella di Maya sarà incentrata su qualcun altro -