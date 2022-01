Covid, i dati – Ancora un nuovo record: 189.109 contagi in 24 ore, ma con meno tamponi. 231 le vittime (con riconteggi) e 452 ricoveri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche oggi si registra un nuovo record di contagi in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi da Covid-19 sono 189.109. Ieri erano stati 170.844. In calo il numero delle vittime: sono 231 rispetto alle 259 di ieri, ma comprendono anche diversi “riconteggi” comunicati dalle regioni. Sale però il tasso di positività: i tamponi effettuati sono stati infatti 1.094.255, quasi 200mila in meno rispetto ai 1.228.410 di ieri. Il tasso di positività sale così al 17,28%, ieri era al 13,9%. Se si guarda al numero di ricoveri sono 36 in più, rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, se si guarda il saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari salgono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche oggi si registra undiin Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi da-19 sono 189.109. Ieri erano stati 170.844. In calo il numero delle: sono 231 rispetto alle 259 di ieri, ma comprendono anche diversi “” comunicati dalle regioni. Sale però il tasso di positività: ieffettuati sono stati infatti 1.094.255, quasi 200mila inrispetto ai 1.228.410 di ieri. Il tasso di positività sale così al 17,28%, ieri era al 13,9%. Se si guarda al numero disono 36 in più, rispetto a ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva, se si guarda il saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari salgono ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - borghi_claudio : Da dove deriva considerare over 60 come fascia vulnerabile al covid per cui consigliare la vaccinazione? Dai dati ??… - petergomezblog : Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi)… - himeralive : Covid Italia: salgono ancora i contagi, oggi 189.109 nuovi casi e 231 decessi #Contagio #Coronavirus #Covid #Dati… - anodo59 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 189.109 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… -