C'è un altro sciopero treni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dalle ore 9.01 alle ore 16:59 di sabato 8 gennaio 2022 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale di trenitalia con esclusione della Direzione Business Regionale Liguria. Per i treni a lunga percorrenza e regionali possono... Leggi su europa.today (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dalle ore 9.01 alle ore 16:59 di sabato 8 gennaio 2022 è stato indetto unonazionale del personale ditalia con esclusione della Direzione Business Regionale Liguria. Per ia lunga percorrenza e regionali possono...

Advertising

Antonel36628575 : @Pignottone @SorellaBaderla @lordfed3 Finché mantiene lo sciopero della fame è esentato. Se mangia gli tolgono l’e… - codnewsitalia : Siamo in diretta con le ultime novità del mondo di COD : Sciopero in Raven, patch Vanguard in arrivo e tanto altro.… - ADM_assdemxmi : RT @milano_today: È stato proclamato un altro #sciopero dei mezzi a #Milano, il terzo in un mese ?? - MundialIl : @anmnapoli Precisamente il motivo di questo altro sciopero? - JFerrari89 : RT @milano_today: È stato proclamato un altro #sciopero dei mezzi a #Milano, il terzo in un mese ?? -