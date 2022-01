Carige | Crédit Agricole scende in campo | pronta opa sul 100% dell’istituto

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Neanche il tempo di archiviare le vacanze invernali funestate dalla nuova variante, e già il mondo delle banche è di nuovo in fermento.avrebbe rotto gli indugi e sarebbea presentare un’offerta per rilevare. Si tratta del secondo tentativo di acquistare la banca genovese dopo quello di metà dicembre del 2021 portato avanti da Bper e rispedito al mittente dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Segui su affaritaliani.it

Genova - Il Fondo Interbancario preferisce non commentare le indiscrezioni sull' offerta diAgricole per la sua quota in, ma conferma che sul tavolo non c'è la sola offerta di Bper. "Verosimilmente nella giornata di lunedì, in occasione della riunione del Comitato di gestione ...Per questo riteniamo opportuno che il Governo tenga sotto stretta osservazione il futuro di, valutando anche lo strumento Golden Power al fine di salvaguardare le prospettive e gli interessi ...