Bologna-Inter, l’AUSL: “Non ci sono le condizioni per giocare” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Niente da fare, l’AUSL di Bologna ha confermato l’annullamento di Bologna-Inter, gara che si sarebbe dovuta svolgere giovedì 6 gennaio alle ore 12.30. Troppi focolai della squadra rossoblù alla base di questa scelta, tanto che lo stesso Mihajilovic lo aveva fatto intendere in conferenza stampa. I rossoblà al momento hanno fuori Medel, Vignato, Santander, Hckey, Dominguez, Molla e Van Hoojdonk. l’AUSL ha parlato con la società emiliana assicurando che la cosa principale da fare era rinviare la gara a data da destinarsi mentre l’Inter è dovuta tornare a Milano una volta appresa la notizia. Bologna-Inter: cosa è successo? Il direttore dell’AUSL di Bologna ha parlato al ‘Resto del Carlino’ elencando i motivi per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Niente da fare,diha confermato l’annullamento di, gara che si sarebbe dovuta svolgere giovedì 6 gennaio alle ore 12.30. Troppi focolai della squadra rossoblù alla base di questa scelta, tanto che lo stesso Mihajilovic lo aveva fatto intendere in conferenza stampa. I rossoblà al momento hanno fuori Medel, Vignato, Santander, Hckey, Dominguez, Molla e Van Hoojdonk.ha parlato con la società emiliana assicurando che la cosa principale da fare era rinviare la gara a data da destinarsi mentre l’è dovuta tornare a Milano una volta appresa la notizia.: cosa è successo? Il direttore deldiha parlato al ‘Resto del Carlino’ elencando i motivi per ...

