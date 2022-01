Berrettini-Medvedev, ATP Cup 2022: orario d’inizio, tv, programma in chiaro, streaming. Si gioca di notte (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si chiuderà domani, giovedì 6 gennaio, il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis, torneo in corso di svolgimento a Sydney: il match tra Italia e Russia scatterà alla mezzanotte ora italiana, ma i due numeri 1 si sfideranno nel secondo singolare, che opporrà Matteo Berrettini a Daniil Medvedev. Ad aprire il programma però sarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Jannik Sinner e Roman Safiullin. A chiudere si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV ed in differita alle 21.00 su Sky Sport Tennis, in diretta streaming su supertennis.tv ed in differita alle 21.00 su Sky Go e Now. La diretta live testuale di Italia-Russia sarà fruibile su OA Sport. programma ITALIA-RUSSIA GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2022Italia-Russia (Girone B) Ore ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si chiuderà domani, giovedì 6 gennaio, il Girone B dell’ATP Cupdi tennis, torneo in corso di svolgimento a Sydney: il match tra Italia e Russia scatterà alla mezzaora italiana, ma i due numeri 1 si sfideranno nel secondo singolare, che opporrà Matteoa Daniil. Ad aprire ilperò sarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Jannik Sinner e Roman Safiullin. A chiudere si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV ed in differita alle 21.00 su Sky Sport Tennis, in direttasu supertennis.tv ed in differita alle 21.00 su Sky Go e Now. La diretta live testuale di Italia-Russia sarà fruibile su OA Sport.ITALIA-RUSSIA GIOVEDI’ 6 GENNAIOItalia-Russia (Girone B) Ore ...

