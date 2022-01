Arriva l’annuncio di Allegri sul futuro di Morata: l’ha detto in conferenza! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Terminata da poco la conferenza stampa di Allegri in vista del prossimo match contro il Napoli in programma domani all’Allianz Stadium alle 20:45. Immancabili le domande di mercato sui possibili partenti, in particolare su Alvaro Morata. Morata Juventus News Ecco le parole del tecnico bianconero sull’attaccante spagnolo: ”Morata non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che nel calcio ci sono le etichette. Ha i numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qua non si muove perchè per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso” Parole al miele quelle ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Terminata da poco la conferenza stampa diin vista del prossimo match contro il Napoli in programma domani all’Allianz Stadium alle 20:45. Immancabili le domande di mercato sui possibili partenti, in particolare su AlvaroJuventus News Ecco le parole del tecnico bianconero sull’attaccante spagnolo: ”non parte. È un giocatore che l’anno scorso ha fatto 21 gol, quest’anno già 7. È un giocatore di rendimento, il problema di Alvaro è che nel calcio ci sono le etichette. Ha i numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli hoche da qua non si muove perchè per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti. Alvaro rimane con grande entusiasmo, chiuso il discorso” Parole al miele quelle ...

