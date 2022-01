Amici, arriva il lieto annuncio dell’ex vincitore: una sorpresa bellissima! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Splendida sorpresa per uno dei protagonisti più amati e seguiti del talent di Maria De Filippi. Il vincitore di Amici condivide la sua gioia con tutti i fan sui social.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Splendidaper uno dei protagonisti più amati e seguiti del talent di Maria De Filippi. Ildicondivide la sua gioia con tutti i fan sui social.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Rayorebeld : RT @Giusepp80113439: Ragazzi amici non amici questa notte arriva la befana Mi raccomando fate i bravi?????????? a tutti voi Buonanotte?????? http… - soblueandgreyy : mi fa ridere come nessuno nella mia vita, amici, parenti, psicologi, nemmeno io stessa, abbia mai capito i miei pro… - Giusepp80113439 : Ragazzi amici non amici questa notte arriva la befana Mi raccomando fate i bravi?????????? a tutti voi Buonanotte?????? - mattiamysun : Wagliù posso capì che non vi piace Mattia che non può piacere a tutti e nessuno vi obbliga a farvelo piacè ma che c… - crayonmortel : @pupidda39 @ProfCampagna È una questione sociale, anche. Ho amici che son rimasti chiusi in Australia per mesi e me… -