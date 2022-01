Allegri toglie Morata dal mercato: “Da qui non si muove” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Morata rimane alla Juve, caso chiuso. La conferma arriva direttamente da Max Allegri. L’allenatore bianconero, nella conferenza stampa che anticipa la gara con il Napoli, ha annunciato che l’attaccante spagnolo rimarrà a Torino. La decisione è arrivata dopo il pressing del Barcellona, desideroso di riportarlo in Liga. “Morata non parte – conferma Allegri.- Alvaro l’anno scorso ha fatto 21 gol Quest’anno ne ha fatti 7 senza rigori e punizioni. Il problema è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Per migliorare da Morata bisogna trovarne uno tra i 5 o 6 centravanti top. È un grande calciatore e deve restare sereno”. L’allenatore bianconeri analizza il modo in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022)rimane alla Juve, caso chiuso. La conferma arriva direttamente da Max. L’allenatore bianconero, nella conferenza stampa che anticipa la gara con il Napoli, ha annunciato che l’attaccante spagnolo rimarrà a Torino. La decisione è arrivata dopo il pressing del Barcellona, desideroso di riportarlo in Liga. “non parte – conferma.- Alvaro l’anno scorso ha fatto 21 gol Quest’anno ne ha fatti 7 senza rigori e punizioni. Il problema è che nel calcio ci sono le etichette. Ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io ci ho parlato e gli ho detto che da qui non si. Per migliorare dabisogna trovarne uno tra i 5 o 6 centravanti top. È un grande calciatore e deve restare sereno”. L’allenatore bianconeri analizza il modo in ...

