Allegri | “Credo che Juve-Napoli si giocherà Chiesa e Dybala stanno bene”

Torino – "Noi ci siamo preparati per giocare, Credo che giocheremo: mentalmente dobbiamo essere focalizzati perché è uno scontro diretto, le altre dinamiche non sono di mia competenza e dobbiamo solo prepararci". Così Massimiliano Allegri in vista della sfida contro il Napoli che potrebbe essere a rischio per i casi Covid nel gruppo squadra dei partenopei. "La mia opinione non conta, bisogna solo rispettare i ruoli – aggiunge il tecnico bianconero – ed è più semplice di ciò che serve: uno detta le regole, da lì non si scappa. E' uno stato di emergenza, nell'emergenza vanno trovate soluzioni nel bene e nel male". Condizione squadra: "La squadra ha lavorato bene, ne avevamo bisogno. Abbiamo lavorato poco a parte l'ultima settimana. Bonucci fuori domani e domenica di sicuro, ...

