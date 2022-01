Afghanistan: la comunità internazionale ritrovi unità d’intenti per salvare donne e bambini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra le tante e purtroppo diffuse emergenze che nel mondo investono i diritti umani fondamentali delle persone, in particolare donne e bambini esposti a guerre, tirannie, repressioni e violenze, sulla gravissima situazione in Afghanistan è imperativo tenere accesi i riflettori e insistere nell’esercizio di pressione diplomatica a tutti i livelli per scongiurare la rimozione di un dramma umano, civile, culturale che deve continuare a chiamare in causa responsabilità e compiti dell’Occidente e di tutta la comunità internazionale. A questo scopo la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha istituito un Osservatorio sui diritti delle donne in Afghanistan e promosso, in occasione della Giornata mondiale dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tra le tante e purtroppo diffuse emergenze che nel mondo investono i diritti umani fondamentali delle persone, in particolareesposti a guerre, tirannie, repressioni e violenze, sulla gravissima situazione inè imperativo tenere accesi i riflettori e insistere nell’esercizio di pressione diplomatica a tutti i livelli per scongiurare la rimozione di un dramma umano, civile, culturale che deve continuare a chiamare in causa responsabilità e compiti dell’Occidente e di tutta la. A questo scopo la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha istituito un Osservatorio sui diritti delleine promosso, in occasione della Giornata mondiale dei ...

HuffPostItalia : Afghanistan: la comunità internazionale ritrovi unità d’intenti per salvare donne e bambini - cbertolotti1 : RT @start_insight: 'Il 2022 rappresenta l’anno delle grandi sfide afghane'??il nostro direttore @cbertolotti1 spiega in questa analisi per… - Delo_Federico : RT @cbertolotti1: Il 2022 rappresenta l’anno delle grandi sfide afghane. E ancora una volta il ruolo della Comunità internazionale sarà det… - ChiaraSulmoni : RT @start_insight: 'Il 2022 rappresenta l’anno delle grandi sfide afghane'??il nostro direttore @cbertolotti1 spiega in questa analisi per… - start_insight : 'Il 2022 rappresenta l’anno delle grandi sfide afghane'??il nostro direttore @cbertolotti1 spiega in questa analisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan comunità Afghanistan. Niente governo inclusivo con ex funzionari. Talebani avvertono, il mondo riconosca l'Emirato Islamico ...in un'intervista alla Radio - Televisione dell'Afghanistan (RTA) ha affermato che l'Emirato islamico non includerà membri dell'ex governo. In risposta a una domanda sulla richiesta della comunità ...

Le eterne controversie della linea Durand ... il funzionario del Raj britannico che nel 1893 ha concordato il confine con l'allora governatore dell'Afghanistan Abdur Rahman Khan, separando le comunità tribali che ancora abitano la regione e ...

L'Afghanistan nell'oblio della politica, ma sul campo le ong restano Vita ...in un'intervista alla Radio - Televisione dell'(RTA) ha affermato che l'Emirato islamico non includerà membri dell'ex governo. In risposta a una domanda sulla richiesta della...... il funzionario del Raj britannico che nel 1893 ha concordato il confine con l'allora governatore dell'Abdur Rahman Khan, separando letribali che ancora abitano la regione e ...