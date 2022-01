Ultim’ora, ancora problemi per il Napoli: positivo al Covid-19 anche Mario Rui (Di martedì 4 gennaio 2022) Continua a piovere sul bagnato in casa Napoli. Come comunicato dal club poco fa, anche Mario Rui è risultato positivo al Covid-19. Di seguito il comunicato: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere. Mario Rui Napoli I positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”. In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Mario Rui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 gennaio 2022) Continua a piovere sul bagnato in casa. Come comunicato dal club poco fa,Rui è risultatoal-19. Di seguito il comunicato: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al-19 dei calciatoriRui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico e un magazziniere.RuiI positivi, tutti regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo”. In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al-19 dei calciatoriRui e Boffelli (Primavera), di un membro dello staff tecnico ...

