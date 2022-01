Tende motorizzate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 gennaio 2022) All’interno della casa è molto importante permettere alla luce del sole di filtrare in alcuni momenti della giornata, mentre in altri la necessità di oscurare l’interno è evidente. Proprio a questo scopo nascono le , che si caratterizzano per la loro capacità di celare l’interno dell’abitazione senza dover essere necessariamente azionate a mano. Queste vengono infatti controllate da appositi pulsanti posti lateralmente, telecomandi o addirittura interagiscono con la domotica della casa, rendendo l’ambiente molto più moderno e funzionale. In questo articolo parleremo dei vantaggi di possedere un dispositivo di questo genere e quali sono i tipi di da interni che è opportuno montare in base alle proprie esigenze. Si tratta di meccanismi che sono particolarmente utili in situazioni particolari, come ad esempio la permanente o temporanea immobilità del padrone di casa, ma anche per ...