Sui social brano Morandi, artista resta in gara a Sanremo (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72mo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1, si legge in una nota, “non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perchè si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa. L'impedimento al movimento della mano ha determinato l'errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente.Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l'errore tecnico sopra menzionato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In merito alla diffusione involontaria deldi Gianni, inal 72mo Festival della Canzone di, la Direzione artistica in accordo con Rai1, si legge in una nota, “non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perchè si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità didi portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell'incidente occorsogli alcuni mesi fa. L'impedimento al movimento della mano ha determinato l'errore per cuiha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente.non è mai ricorso amedia manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l'errore tecnico sopra menzionato. ...

