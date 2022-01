Sanremo 2022, le scuse di Gianni Morandi dopo lo spoiler di Apri tutte le porte: «Sono un imbranato» (Di martedì 4 gennaio 2022) dopo il rischio esclusione dal Festival, il cantante si è scusato con il suo team e con la Rai. Arriva un messaggio di solidarietà da Fedez Leggi su vanityfair (Di martedì 4 gennaio 2022)il rischio esclusione dal Festival, il cantante si è scusato con il suo team e con la Rai. Arriva un messaggio di solidarietà da Fedez

GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - MondoTV241 : Sanremo 2022, 'Stavolta l'ho fatta grossa' le scuse social di Gianni Morandi ricevono il calore del web… - tulipanella : RT @mocciosvs: il 2022 è iniziato da tre giorni e gianni morandi rischia la squalifica da sanremo perché ha spoilerato un pezzo di canzone,… -