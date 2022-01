Roma, stalking all’ex: braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento (Di martedì 4 gennaio 2022) stalking verso la ex compagna. divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per l’uomo Pedinamenti, minacce sui social, auto danneggiata e lapide del padre imbrattata. Sono solo alcuni dei soprusi che una donna di Tivoli ha dovuto subire da parte dell’ex compagno 50enne. All’uomo, già conosciuto per passati episodi di stalking, sono stati notificati le misure L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 4 gennaio 2022)verso la ex compagna.diper l’uomo Pedinamenti, minacce sui social, auto danneggiata e lapide del padre imbrattata. Sono solo alcuni dei soprusi che una donna di Tivoli ha dovuto subire da parte dell’ex compagno 50enne. All’uomo, già conosciuto per passati episodi di, sono stati notificati le misure L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

tusciaweb : Accusato di stalking dai vicini, viene assolto due volte in meno di tre anni Fabrica di Roma - (… - romalifenews : Sfregiata la lapide del padre della ex compagna, imbrattata di vernice nera #Tivoli #Roma #Tomba #Stalking #3Gennaio - rassegnastampa : Stalking, a Civitavecchia ordigno contro la casa della ex. A lui applicato il primo braccialetto elettronico… - CorriereCitta : Due uomini arrestati per maltrattamenti e stalking vengono liberati: i Carabinieri chiedono l’aggravamento e nuove … -