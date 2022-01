Roma, picco di positivi tra dipendenti Ama e Atac: con la riapertura delle scuole servizi a rischio (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma. La nuova e temibile variante Omicron non risparmia nessuno in questi ultimi tempi. Neppure i servizi di pulizia, trasporto e manutenzione della città a Roma. Sono in particolare le aziende Ama e Atac ad aver registrato in questi ultimi giorni degli altissimi tassi di positività tra i propri dipendenti, tanto che c’è chi teme addirittura uno stop momentaneo dei servizi. Sono centinaia i contagiati e i positivi nell’azienda Ama, che si occupa della raccolta rifiuti a Roma; di base il problema dei rifiuti appare insormontabile già in condizioni di normale operatività, ora ci si mette anche il virus. Lo stesso vale per. Atac, che he registrato, anche qui, centinaia di contagi e quarantene tra i suoi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022). La nuova e temibile variante Omicron non risparmia nessuno in questi ultimi tempi. Neppure idi pulizia, trasporto e manutenzione della città a. Sono in particolare le aziende Ama ead aver registrato in questi ultimi giorni degli altissimi tassi dità tra i propri, tanto che c’è chi teme addirittura uno stop momentaneo dei. Sono centinaia i contagiati e inell’azienda Ama, che si occupa della raccolta rifiuti a; di base il problema dei rifiuti appare insormontabile già in condizioni di normale operatività, ora ci si mette anche il virus. Lo stesso vale per., che he registrato, anche qui, centinaia di contagi e quarantene tra i suoi ...

