Prova a rimanere con me… (Di martedì 4 gennaio 2022) Di Vincenzo Calafiore 05 Dicembre 2021 Udine “…. Non avere mai la certezza ma lascia che siano le cose a indicarti la strada, lascia al tuo cuore la possibilità di suggerirti quando è il momento della felicità. Questa è non – certezza – semmai è speranza di rimanere negli occhi e nel cuore di una donna… “ Vincenzo Calafiore Sai, dovresti darmi la possibilità di dirti “ Grazie “, non perché mi ami, grazie del tuo tempo prezioso che mi doni; è che stiamo entrambi volando senza possibilità di un appiglio nei gironi di un vortice che ubriacandoci e stordendoci, ci porta via l’uno dall’altro a volte … Io lo so quanto tu sia preziosa, e quanto siano intrecciate le nostre mani; so bene quanto e come tu sai amare e come tu dici – l’amore deve lasciare segni piuttosto che lividi indelebili … Prova a ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 4 gennaio 2022) Di Vincenzo Calafiore 05 Dicembre 2021 Udine “…. Non avere mai la certezza ma lascia che siano le cose a indicarti la strada, lascia al tuo cuore la possibilità di suggerirti quando è il momento della felicità. Questa è non – certezza – semmai è speranza dinegli occhi e nel cuore di una donna… “ Vincenzo Calafiore Sai, dovresti darmi la possibilità di dirti “ Grazie “, non perché mi ami, grazie del tuo tempo prezioso che mi doni; è che stiamo entrambi volando senza possibilità di un appiglio nei gironi di un vortice che ubriacandoci e stordendoci, ci porta via l’uno dall’altro a volte … Io lo so quanto tu sia preziosa, e quanto siano intrecciate le nostre mani; so bene quanto e come tu sai amare e come tu dici – l’amore deve lasciare segni piuttosto che lividi indelebili …a ...

Ultime Notizie dalla rete : Prova rimanere Parte la stagione dei saldi, il vademecum di Federconsumatori per evitare brutte sorprese ... fra famiglie con possibilità di spesa oltre 300 Euro e altre che dovranno rimanere sotto i 100 . ... 7) conservare sempre lo scontrino come prova di acquisto, essenziale in caso la merce risultasse ...

5 mila km con la Spring: i primi mesi in elettrico di Biagio: ...tranquillo prima di arrivare alla 'sindrome di abbandono' (modo poetico per dire paura di rimanere ... E poi la prova di urto è a 64km/h, che con la Dacia non raggiungerete mai, rimarreste a piedi prima ...

