Paolo Bonolis e la complicità con la figlia che emoziona (anche la Bruganelli) (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno scatto dolcissimo, che mostra tutta la complicità tra un padre e una figlia: è quello pubblicato da Sonia Bruganelli in vacanza a Dubai con tutta la sua famiglia, che ritrae il marito Paolo Bonolis che scherza con Silvia, la prima figlia della coppia. Paolo Bonolis, la complicità con la figlia Silvia La famiglia Bonolis ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno al caldo, tra shopping, relax e tanto divertimento, come testimoniano le storie di questi giorni di Sonia Bruganelli, assente dagli studi del GF Vip – come aveva annunciato nelle scorse puntate – per trascorrere queste giornate di festa lontano dall’Italia. Momenti speciali, che non sempre la coppia riesce a concedersi. La ... Leggi su dilei (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno scatto dolcissimo, che mostra tutta latra un padre e una: è quello pubblicato da Soniain vacanza a Dubai con tutta la sua famiglia, che ritrae il maritoche scherza con Silvia, la primadella coppia., lacon laSilvia La famigliaha festeggiato l’arrivo del nuovo anno al caldo, tra shopping, relax e tanto divertimento, come testimoniano le storie di questi giorni di Sonia, assente dagli studi del GF Vip – come aveva annunciato nelle scorse puntate – per trascorrere queste giornate di festa lontano dall’Italia. Momenti speciali, che non sempre la coppia riesce a concedersi. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis Laura Freddi e la vita privata: il compagno Leonardo D'Amico e la storica relazione con Paolo Bonolis Laura Freddi fa il suo debutto, anche se solo per una puntata, nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip questa sera. La showgirl, ex fiamma di Paolo Bonolis, sostituisce Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, come per uno scherzo del destino. Nonostante la chiacchierata relazione con il mattatore di Avanti un altro , la Freddi ha ora una ...

Laura Freddi, chi è?/ Dall'aborto alla fecondazione assistita: 'È crollato tutto' Questa sera, seduta alla poltrona da opinionista del Grande Fratello Vip 6 , non troveremo Sonia Bruganelli - in vacanza a Dubai con la sua famiglia - ma Laura Freddi , ex di suo marito Paolo Bonolis . Un amore risalente a molti anni fa, quando Sonia ancora non era nella vita del celebre conduttore. Oggi le due donna hanno un rapporto di amicizia, nonché due vite felici e colmate ...

Paolo Bonolis, la foto con la figlia commuove Sonia Bruganelli (e non solo) Today.it Laura Freddi, debutto in blu al GF Vip 6: le scarpe col tacco sono “rubate” a Sonia Bruganelli Laura Freddi è diventata opinionista del GF Vip 6 per una notte, ieri sera ha preso il posto di Sonia Bruganelli (attualmente in vacanza a Dubai) ...

Avanti un altro, panico in diretta: Bonolis cerca di aiutarlo, ma non ci riesce Avanti un altro, panico in diretta: una concorrente non trova più sua sorella, cos'è successo? Paura nello studio di Bonolis.

