Omicron: asintomatica fino a 1 infezione su 4 (Di martedì 4 gennaio 2022) fino al 27% delle infezioni con variante Omicron potrebbero essere completamente asintomatiche, una percentuale più alta di quanto avveniva con le varianti precedenti. È quanto emerge da uno studio condotto da diverse istituzioni sudafricane e pubblicato in pre-print sul database medRxiv. La ricerca si è avvalsa dei dati provenienti da studi clinici sui vaccini contro Covid-19 condotti negli ultimi due anni. Uno degli esami effettuati sui partecipanti, prima della somministrazione del vaccino, era un tampone che ne certificasse la negatività al virus SARS-CoV-2. Ciò ha consentito ai ricercatori di avere informazioni sui tassi di positivi e, tra questi, di asintomatici, nelle diverse fasi della pandemia. Nell'ultimo studio, condotto in Sudafrica a inizio dicembre su 230 partecipanti con Hiv, è risultato positivo il 31% dei partecipanti; tutti erano ...

