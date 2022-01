“Ma ora il Festival?”. Ansia per Sanremo 2022, situazione complicata: cosa sta succedendo (Di martedì 4 gennaio 2022) A seguito della quarta ondata di Covid, e dei numerosi contagiati registrati in questi ultimi giorni, Sanremo 2022 potrebbe rischiare grosso. Per oggi, un vero e proprio rinvio dell’attesissima 72esima edizione del Festival della Canzone italiana non è previsto. Ma, in ogni caso, vista la situazione, potrebbe essere comunque condizionato. Una certezza per il momento c’è. Ovvero che il Festival di Sanremo 2022 è previsto, come già noto, dal primo al 5 febbraio in diretta televisiva. Tuttavia il critico contesto storico dovuto al Covid non escluderebbe una serie di cambi di programma riguardanti lo stesso evento nonché quelli legati ad esso. cosa sta succedendo di preciso? Sanremo 2022, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 gennaio 2022) A seguito della quarta ondata di Covid, e dei numerosi contagiati registrati in questi ultimi giorni,potrebbe rischiare grosso. Per oggi, un vero e proprio rinvio dell’attesissima 72esima edizione deldella Canzone italiana non è previsto. Ma, in ogni caso, vista la, potrebbe essere comunque condizionato. Una certezza per il momento c’è. Ovvero che ildiè previsto, come già noto, dal primo al 5 febbraio in diretta televisiva. Tuttavia il critico contesto storico dovuto al Covid non escluderebbe una serie di cambi di programma riguardanti lo stesso evento nonché quelli legati ad esso.stadi preciso?, ...

