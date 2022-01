Inter | parla l’agente di Nandez | “Per ora resta | ma…”

Advertising

ArcangeloBarone : @IntrisoRoma @fettonejr @romaforever_it Oggi si parla di 25M per frattesi all'inter, con l'inserimento di pinamonti… - Bruno19631 : RT @RPozzolli: @InterMinabileXa Mi fa ridere perché parla di ossessione preoccupante nei suoi confronti… e detto da uno che ogni volta si p… - MimmoAdinolfi : @Matador1337 @Inter Ora attendo internews che ci parla dei titoli di borsa - RPozzolli : @InterMinabileXa Mi fa ridere perché parla di ossessione preoccupante nei suoi confronti… e detto da uno che ogni v… - InLimoneWeTrust : @fcin1908it E anche oggi, si parla dell'Inter. Un'ossessione del genere non la riscontro nemmeno tra i gonzi. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter parla

Nel testo della canzone sidi una scommessa d'amore, fatta tra due ragazzi le cui vite sono ... L'ex difensore die Brescia, oggi opinionista Rai, ha voluto condividere con i suoi fan ...Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus,della sfida contro il Napoli ed elogia Victor Osimhen. MAIFREDI SU JUVE - NAPOLI Gigi Maifredi ... Troppi punti di distacco dall'. E' rientrata ...Il caso relativo le dichiarazioni di Romelu Lukaku ha dominato la scena nelle ultime ore. Thomas Tuchel ne ha parlato in conferenza stampa ...Per Perisic, situazione più complicata. RINNOVI - Un croato si l’altro ancora no. La richiesta di Brozovic è di sette ma la sensazione è che si possa riuscire a trovare una quadra definitiva già pross ...