In crescita adescamento e sfruttamento sessuale dei minori sul web | l’azione della Polizia postale

(Di martedì 4 gennaio 2022) Crescono l’e lodeisul web: nel 2021 il Centro nazionale per il contrastopedopornografia onlineha eseguito 137 arresti (+98% circa rispetto al 2020) e denunciato 1400 persone (+17% rispetto al 2020). Un incremento che sale al +127% per le persone arrestate e del +295% rispetto ai casi trattati, se confrontato con i dati prepandemici del 2019. Il bilancio è tracciato dallache nell’anno appena trascorso ha coordinato 5.515 attività di indagine (+70% rispetto a quello precedente) all’esito delle quali sono state eseguite oltre 1.400 perquisizioni (+87% rispetto all’anno precedente). Per quanto attiene l’attività di prevenzione sono ...

"Significativo incremento", nel 2021, dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e dionline: lo segnala la Polizia postale e delle comunicazioni che, attraverso il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, Cncpo, ha coordinato 5.515 indagini (+70% ......Forte incremento nel corso del 2021 dei reati di sfruttamento sessuale dei minori e di... In(+23%) anche i reati di stalking. Nel complesso per reati contro la persona commessi sul ...In crescita gli attacchi informatici alle aziende (126 quelli registrati), favoriti dallo smart working. In aumento anche stalking, revenge porn e sextortion. Boom dei casi di sfruttamento sessuale de ...I dati della polizia postale parlano di 137 arresti (+98,5% rispetto ai 69 dell'anno precedente e +127% rispetto al 2019, pre pandemia) e 1.400 persone indagate (+17,1%, erano state 1.192 nel 2020). M ...