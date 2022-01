Grande Fratello Vip, rissa tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: “Tu saresti una madre? Stai attenta a come ti comporti, zitta”. Pago interviene: “Ora ci pensano i nostri legali” (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 3 gennaio, Miriana Trevisan è stata travolta dalle critiche di alcuni compagni di viaggio. A far discutere – a loro modo di vedere – è il rapporto che l’ex volto di Non è la Rai aveva intrapreso con Biagio D’Anelli, eliminato la scorsa settimana. “Mi stavo innamorando di lui”, aveva detto lei quando D’Anelli era uscito dalla Casa. “Miriana è cascata nella trappola di Biagio? Mah, io non mi fido neanche di lei”, ha confidato Katia Ricciarelli e Giucas Casella in una clip mandata ieri in diretta. “Lei seduce, conquista e poi inizia a mettere le mani avanti su un qualche motivo per cui non andrà bene la cosa e poi zac, è peggio di una mantide”, ha dichiarato Soleil Sorge. E non finisce qui. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Durante la puntata delVip andata in onda ieri 3 gennaio,è stata travolta dalle critiche di alcuni compagni di viaggio. A far discutere – a loro modo di vedere – è il rapporto che l’ex volto di Non è la Rai aveva intrapreso con Biagio D’Anelli, eliminato la scorsa settimana. “Mi stavo innamorando di lui”, aveva detto lei quando D’Anelli era uscito dalla Casa. “è cascata nella trappola di Biagio? Mah, io non mi fido neanche di lei”, ha confidatoe Giucas Casella in una clip mandata ieri in diretta. “Lei seduce, conquista e poi inizia a mettere le mani avanti su un qualche motivo per cui non andrà bene la cosa e poi zac, è peggio di una mantide”, ha dichiarato Soleil Sorge. E non finisce qui. ...

GrandeFratello : Confidenze tra Alessandro e Gianmaria... che ovviamente non sono passate inosservate all'occhio di Grande Fratello.… - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - clapscau : RT @___Cre___: Brasiliane se volete assistere al grande fratello lunedì per Dayane andate su twich su questo profilo?? il ragazzo porta tut… - carvagabi1 : RT @___Cre___: Brasiliane se volete assistere al grande fratello lunedì per Dayane andate su twich su questo profilo?? il ragazzo porta tut… - Frances21821933 : @GrandeFratello Grande fratello fai schifo anche tu, che permetti alla Ricciarelli e Soleil di dire ciò che voglion… -