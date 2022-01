Fuori i No Vax dalle aziende, dice Alberto Bombassei (Di martedì 4 gennaio 2022) «Questa discussione su Green Pass e obbligo vaccinale è durata fin troppo. Credo che sia ormai giunto il momento per il governo di assumersi le proprie responsabilità e prendere una decisione». Lo dice alla Stampa Alberto Bombassei, classe 1940, presidente emerito e fondatore della Brembo, multinazionale con 12 mila dipendenti e 30 stabilimenti in 15 Paesi. La strada giusta, spiega, è l’obbligo di vaccinazione con super Green Pass in tutte le aziende e i posti di lavoro. E va fatto subito, altrimenti il rischio è di perdere il treno della crescita. «Per entrare in fabbrica, negli uffici, nei posti di lavoro, bisogna essere vaccinati. Sono favorevole prima di tutto per il rispetto che meritano le nostre persone, la cui salute va salvaguardata. E poi per rispetto verso i nostri colleghi, che devono poter lavorare con ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 gennaio 2022) «Questa discussione su Green Pass e obbligo vaccinale è durata fin troppo. Credo che sia ormai giunto il momento per il governo di assumersi le proprie responsabilità e prendere una decisione». Loalla Stampa, classe 1940, presidente emerito e fondatore della Brembo, multinazionale con 12 mila dipendenti e 30 stabilimenti in 15 Paesi. La strada giusta, spiega, è l’obbligo di vaccinazione con super Green Pass in tutte lee i posti di lavoro. E va fatto subito, altrimenti il rischio è di perdere il treno della crescita. «Per entrare in fabbrica, negli uffici, nei posti di lavoro, bisogna essere vaccinati. Sono favorevole prima di tutto per il rispetto che meritano le nostre persone, la cui salute va salvaguardata. E poi per rispetto verso i nostri colleghi, che devono poter lavorare con ...

