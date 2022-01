Covid oggi Fvg, 3.806 contagi e 8 morti: bollettino 4 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 3.806 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 4 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 8 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.035 tamponi molecolari e 19.825 i test rapidi antigenici. Sono 28 le terapie intensive occupate, mentre i ricoveri sono 306. Da inizio pandemia sono morte nella Regione 4.242 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 3.806 i nuovida Coronavirus, martedì 42022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 8nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.035 tamponi molecolari e 19.825 i test rapidi antigenici. Sono 28 le terapie intensive occupate, mentre i ricoveri sono 306. Da inizio pandemia sono morte nella Regione 4.242 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - MariaAversano1 : RT @DadoneFabiana: Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà? Tor… - SkyTG24 : #Covid, news. Terza dose fatta a 20 mln italiani. Verso Super #GreenPass per lavoro. LIVE -