Covid | Nicola Savino | “Sono tornato negativo ma al bar mi trattano come un no vax”

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il noto conduttore ha trascorso le feste chiuso in casa Era risultato positivo in contemporanea con Jovanotti “Ci siamo visti Perizona Magazine.

Advertising

fanpage : Nicola Savino è negativo al #Covid - spe1977 : La storia di #Djokovic (che ha avuto il #Covid_19 nel 2020) sta facendo sbroccare L'ASinitra e i giornalisti propag… - v3rd3acqua : RT @tempoweb: Novak #Djokovic gioca senza vaccino e la sinistra impazzisce #tennis #Zingaretti #AusOpen #AustralianOpen #covid #iltempoquot… - augusto_amato : Djokovic può giocare senza vaccino e fa impazzire anche Zingaretti: 'Uno schifo' - franzscrib : @MojaveNick Nicola II al momento dell’incoronazione se lo aspettava di morire fucilato a Ekaterinburg? No. Comunqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nicola

Nicola Porro

Sulla questionesiamo praticamente allo sbando, i Pronto Soccorso e tutte le aree dedicate ... Lo scrivono in una nota Amalia Bruni per il Gruppo Misto,Irto per il Partito Democratico e ...'Sulla questionesiamo praticamente allo sbando, i pronto soccorso e tutte le aree dedicate alla pandemia sono ...Irto (Pd) e Davide Tavernise (M5S), esprimendo critiche al presidente ...BARI - Il dirigente della Sezione Protezione civile Nicola Lopane, con riferimento alle notizie stampa circa l'elisuperficie della Protezione Civile regionale "mai utilizzata", dopo una relazione fatt ...Nicola Savino è finalmente negativo al Covid-19. Il conduttore che questa sera martedì 4 gennaio sbarca in prima serata su Italia 1 con il suo nuovo programma Back to School, racconta al Corriere dell ...