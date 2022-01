Covid, l’epidemiologo Icardi: “Con Omicron e vaccinazioni ci aspettiamo che il virus in un paio di mesi si autolimiti e ci porti fuori da pandemia” (Di martedì 4 gennaio 2022) “L’attuale situazione epidemiologica, con la variante Omicron è più diffusiva, associata alla vaccinazione, fa si che possiamo aspettarci quella che definiamo immunità di gregge e quindi la possibilità che il virus, nell’arco di un paio di mesi, da qui a fine febbraio, metà marzo, si autolimiti e ci porti davvero fuori dalla pandemia”, è l’opinione di Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ospedale San Martino di Genova e referente unico per la Liguria dell’Istituto Superiore di Sanità. l’epidemiologo ricorda che per i soggetti a rischio è “assolutamente indicata la terza dose” oltre all’adozione delle regole già note. Secondo Icardi è necessario riaprire le scuole e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “L’attuale situazione epidemiologica, con la varianteè più diffusiva, associata alla vaccinazione, fa si che possiamo aspettarci quella che definiamo immunità di gregge e quindi la possibilità che il, nell’arco di undi, da qui a fine febbraio, metà marzo, sie cidavverodalla”, è l’opinione di Giancarlo, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ospedale San Martino di Genova e referente unico per la Liguria dell’Istituto Superiore di Sanità.ricorda che per i soggetti a rischio è “assolutamente indicata la terza dose” oltre all’adozione delle regole già note. Secondoè necessario riaprire le scuole e il ...

