Cirio | “Il 2022 sia l’anno della svolta”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Ci auguriamo che ilpossa essere davverodiper il nostro governo. Eravamo insediati da sei mesi quando il Piemonte è stato colpito dal Covid, auspicavamo con il vaccino di essere già fuori dalla pandemia: non lo siamo ma ci troviamo in un quadro che ci dà sfiducia, potremo così mettere mano a un piano ambizioso per il Piemonte con le risorse del Pnrr”. Così il presidenteRegione, Alberto, nella conferenza stampa di inizio anno, oggi nel grattacielo che sarà la sede unica degli uffici regionali.“Il grattacielo nel quale ci troviamo – ha sottolineato– è prossimo ad essere completato come la Torino-Lione, che è ripartita. I lavoriTav e del Terzo Valico procedono finalmente insieme, e si sono sbloccati quelli del tunnel ...