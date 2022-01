Caro 2022… lettera di una futura sposa

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 4 gennaio 2022)2022, eccoci qua! Tu sei arrivato ed io nemmeno me ne sono accorta. Risucchiata dagli impegni e dai pensieri, in un costante stato di euforia, non mi sono proprio resa conto del fatto che eri dietro l’angolo. Leggerti sul calendario rende tutto più reale. Sei l’anno del mio matrimonio e sei (finalmente) arrivato! Solo qualche tempo fa mi sembravi così lontano ed io credevo di avere ancora chissà quanto tempo. Ora invece mi sento improvvisamente catapultata in un lungo, ma velocissimo countdown. Io che detesto le aspettative, ammetto che in te ne ripongo tante. Appena poco più di sei mesi e arriverà il momento, il giorno. Raccomandazioni? Evito di fartene,2022. Ogni anno finora trascorso d’altronde mi ha insegnato che è meglio partire sempre con i piedi ben saldati a terra. Inutile caricarsi di buoni propositi, di desideri in eccesso, di ...