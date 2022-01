Calciomercato Empoli | tutti pazzi per Mattia Viti | azzurri in difesa

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo il cenone di Natale ed i botti di Capodanno che hanno accolto il 2022 salutando definitivamente un 2021 che ha confermato le incertezze degli anni precedenti per colpa del Coronavirus e delle sue fastidiose varianti, i club di Serie A, Serie B e Lega Pro si preparano per solcare il difficile (e gelido) mare delle trattive invernali. Il mercato di riparazione è complicato e di difficile letture. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere rendono questa finestra estremamente complicata peri direttori sportivi italiani ed europei. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, questa, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate. Nello specifico, il...

Commenta per primo Il Cagliari ha chiesto all'il 22enne trequartista Nedim Bajrami .Commenta per primo Lotito e Sarri si vedranno giovedì in serata, dopo Lazio -. Il Corriere dello Sport oggi parla di vertice di mercato per concordare e pianificare le mosse per rafforzare la squadra. I due parleranno anche del rinnovo di contratto. Il sì al ...Nedim Bajrami potrebbe lasciare l' Empoli a gennaio. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky, oltre al Cagliari anche il Sassuolo ha messo gli occhi sul trequartista dell'Empoli, che piace molto al ...Il primo colpo del Milan a gennaio dovrebbe essere in uscita. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che Andrea Conti - giocatore in scadenza di contratto a giugno e mai impiegato da ...