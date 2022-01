Calcio: Chelsea. Tuchel 'Tutto ok con Lukaku, in campo con Tottenham' (Di martedì 4 gennaio 2022) "Per me era importante capire che non aveva alcuna intenzione di cerare problemi", dice il tecnico tedesco LONDRA (INGHILTERRA) - Romelu Lukaku contro Antonio Conte. La sfida nella sfida della ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) "Per me era importante capire che non aveva alcuna intenzione di cerare problemi", dice il tecnico tedesco LONDRA (INGHILTERRA) - Romelucontro Antonio Conte. La sfida nella sfida della ...

