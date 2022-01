Allegri l’avrebbe chiesto per sostituire Morata: il giocatore ha rifiutato! (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri aveva indicato in Luis Suarez il perfetto sostituto di Alvaro Morata, in caso di cessione dell’attaccante spagnolo destinazione Barcellona. Luis Suarez attaccante, Atletico MadridL’uruguaiano, questa, volta, ha rifiutato la corte della Juventus, visto che è imminente il suo passaggio in Mls all’Inter Miami al termine della stagione. Per questo motivo, c’è stata la frenata del club bianconero sulla partenza di Morata che a questo punto dovrebbe rimanere fino al termine della stagione. Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Massimilianoaveva indicato in Luis Suarez il perfetto sostituto di Alvaro, in caso di cessione dell’attaccante spagnolo destinazione Barcellona. Luis Suarez attaccante, Atletico MadridL’uruguaiano, questa, volta, ha rifiutato la corte della Juventus, visto che è imminente il suo passaggio in Mls all’Inter Miami al termine della stagione. Per questo motivo, c’è stata la frenata del club bianconero sulla partenza diche a questo punto dovrebbe rimanere fino al termine della stagione.

