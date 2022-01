Striscia La Notizia, frecciata al veleno: “Dov’è la mascherina?” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli utenti del web sono attenti a qualsiasi cosa. Un post in particolare targato Striscia la Notizia ha fatto discutere. Ecco cosa è accaduto. Striscia la Notizia (Facebook)I programmi non sempre riescono ad avere la stessa importanza nel corso del tempo. Il sistema televisivo italiano procede a passo spedito e non guarda in faccia a nessuno. In assenza di risultati anche un programma che ha iniziato bene, può svanire nel nulla. Naturalmente, questo non è il caso di Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci, nato nel 1988, vive ancora oggi un momento di splendore. L’importanza è data sicuramente dalla sua posizione oraria. Milioni di italiani cenano o passano il momento pre serale in compagnia della trasmissione. Ma la sua notorietà è dovuta sia all’ambito ... Leggi su chenews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gli utenti del web sono attenti a qualsiasi cosa. Un post in particolare targatolaha fatto discutere. Ecco cosa è accaduto.la(Facebook)I programmi non sempre riescono ad avere la stessa importanza nel corso del tempo. Il sistema televisivo italiano procede a passo spedito e non guarda in faccia a nessuno. In assenza di risultati anche un programma che ha iniziato bene, può svanire nel nulla. Naturalmente, questo non è il caso dila. Il programma di Antonio Ricci, nato nel 1988, vive ancora oggi un momento di splendore. L’importanza è data sicuramente dalla sua posizione oraria. Milioni di italiani cenano o passano il momento pre serale in compagnia della trasmissione. Ma la sua notorietà è dovuta sia all’ambito ...

Advertising

newsbiella : Corradino, Moscarola e Zen su Striscia la Notizia - wholelotanerd : Come? Cosa intendi per sanità mentale? Ecco bro tieni il bonus TV da oggi potrai vedere striscia la notizia in alta definizione (1080p)! ?? - Quindici_Molf : Molfetta ancora alla ribalta negativa nazionale. Luca Abete di “Striscia la notizia” pubblica le esplosioni di Capo… - Montmar57510344 : @RiccardoJ89 Striscia che notizia - MolfettaLiveIt : #Molfetta Luca Abete di 'Striscia la notizia' denuncia gli atti vandalici di Capodanno a Molfetta -