Smart working PA, con aumento contagi si accende dibattito (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid e variante Omicron in Italia, con l'impennata di contagi si accende nuovamente il dibattito sullo Smart working per i lavoratori della Pubblica Amministrazione. Ma mentre sindacati, esperti, ma anche il M5S, chiedono che la possibilità di 'lavoro agile' da casa venga ripristinata del tutto per arginare nuovi casi e focolai nel pubblico impiego e per non farsi trovare "impreparati" dalla nuova ondata, oggi il Dipartimento della Funzione Pubblica ha respinto al mittente le richieste, definendole "incomprensibili", data la "già ampia flessibilità per organizzare sia la presenza, sia il lavoro a distanza, tanto nel lavoro pubblico quanto nel lavoro privato". E sottolineando come vaccinazioni, green pass e Super green pass abbiano garantito il massimo livello di sicurezza sanitaria.

