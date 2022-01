Sci Alpino | Vera Tschurtschenthaler salta Zagabria per Covid Confermate Della Mea | Rossetti | Mathiou e Gulli

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’emergenza sanitaria continua a creare problemi per il mondo degli sport invernali., atleta altoatesina che si apprestava a dare battaglia in quel diin slalom, è costretta a rinunciare in seguito ad un tampone positivo al-19. La 24enne italiana esce dall’elencocompetizione che si terrà domani sulle nevi croate. Il sorteggio è previsto per questo pomeriggio, una manifestazione infrasettimanale che come accaduto negli ultimi anni vedrà in azione anche gli uomini che successivamente si sposteranno in Svizzera. La nostra connazionale saluta momentaneamente la squadra dopo aver disputato l’appuntamento austriaco di Lienz, manifestazione che ha segnato il ritorno in Coppa del Mondo dopo due anni d’assenza dalla prima apparizione. Sci, ...

Il superg cancellato a Bormio lo scorso 30 dicembre sarà recuperato a Wengen il prossimo 13 gennaio. Questo il nuovo programma del weekend di Wengen (13 - 16 gennaio): giovedì 13 gennaio: superg; ...Il super-G maschile cancellato una prima volta a Lake Louise, in Canada, e poi in una seconda circostanza a Bormio, in Italia, verrà riprogrammato a Wengen, in Svizzera, giovedì 13 gennaio 2022: cambi ...