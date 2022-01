Roma, grave incidente paralizza il Raccordo tra Roma Nord e Bufalotta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Un grave incidente sta bloccando il traffico nelle due direzioni sul Grande Raccordo Anulare tra la Diramazione Roma Nord e Bufalotta. Il sinistro, le cui dinamiche non sono ancora chiare, è avvenuto al chilometro 21+500. In corso l’intervento dell’elisoccorso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link. Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022)– Unsta bloccando il traffico nelle due direzioni sul GrandeAnulare tra la Diramazione. Il sinistro, le cui dinamiche non sono ancora chiare, è avvenuto al chilometro 21+500. In corso l’intervento dell’elisoccorso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

