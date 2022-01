Regina Elisabetta, l’Australia le dedicherà un’isola per i 70 anni di regno (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 sarà un anno dedicato totalmente a celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. E nonostante il Covid-19 continui ad imporre chiusure e restrizioni, la Corona non ha intenzione di sacrificare i festeggiamenti. Questi si svolgeranno in onore della Sovrana in ogni parte del Commonwealth. Secondo alcune anticipazioni, ad esempio, un’isola dell’Australia cambierà nome per essere intitolata alla Regina. Giubileo di Platino, un’isola per celebrare la Regina Elisabetta L’isola di Aspen, nel lago Burley Griffin di Canberra, diventerà l’isola della Regina Elisabetta II nel giugno 2022, in occasione delle principali celebrazioni per il 70esimo anniversario del regno. Un ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 2022 sarà un anno dedicato totalmente a celebrare il Giubileo di Platino della. E nonostante il Covid-19 continui ad imporre chiusure e restrizioni, la Corona non ha intenzione di sacrificare i festeggiamenti. Questi si svolgeranno in onore della Sovrana in ogni parte del Commonwealth. Secondo alcune anticipazioni, ad esempio,delcambierà nome per essere intitolata alla. Giubileo di Platino,per celebrare laL’isola di Aspen, nel lago Burley Griffin di Canberra, diventerà l’isola dellaII nel giugno 2022, in occasione delle principali celebrazioni per il 70esimoversario del. Un ...

Advertising

Daniele_Brundu : RT @Moonlightshad1: In un mondo normale i crimini di guerra verrebbero puniti e i responsabili condannati. In questo Tony Blair è stato nom… - bacco1976 : RT @klaus_marra: se muoio prima della regina Elisabetta mi incazzo - Gio_Di_Maggio : Interessante l'uniforme indossata dall'infermiera della rett...della regina Elisabetta. ?? - my_bad_attitude : RT @klaus_marra: se muoio prima della regina Elisabetta mi incazzo - MassimoFerr : RT @Moonlightshad1: In un mondo normale i crimini di guerra verrebbero puniti e i responsabili condannati. In questo Tony Blair è stato nom… -