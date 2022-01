Quirinale, Lega: "Enrico Letta mette veti e perde tempo" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Crescono le tensioni attorno al tavolo dei leader al quale sta lavorando Matteo Salvini in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. 'Mentre il segretario del Pd, Enrico Letta, mette veti e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Crescono le tensioni attorno al tavolo dei leader al quale sta lavorando Matteo Salvini in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. 'Mentre il segretario del Pd,e ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lega Quirinale, Draghi (se non viene eletto lui) sponsorizza Amato. Inside ... confermato da più parti, è che se Draghi non riuscisse a traslocare da Palazzo Chigi al Quirinale ... Resta l'opposizione della Lega per il prelievo forzoso del 1992. Scontato anche il no di Fratelli d'...

Oggi su Domani: "Le partite del momento" ìNon c'è solo il Quirinale. C'è anche un'altra grande partita di cui si parla di meno ma alla quale ... Quali sono gli attori di questa partita? C'è la Lega, convinta di avere insieme al resto del ...

Quirinale, Lega: "Letta mette veti e perde tempo" Adnkronos Crisi politico-istituzionale: i provvidenziali referendum sulla giustizia. Conversazione di Giuseppe Rippa con Maurizio Turco Per questo motivo, che il premier Draghi si trasferisca o meno da Palazzo Chigi al Quirinale non appare più un’alternativa così discriminante. di Luigi O. Rintallo - Quirinale: nessuno schieramento ha ...

Quirinale, fonti Lega: Salvini sta lavorando a incontro con leader partiti Non si fermano le grandi operazioni legate alla scelta del nuovo Presidente della Repubblica. Nell'ambito del centrodestra, il leader della Lega, Matteo Salvini, non intende rinun ...

