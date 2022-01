Nucleare, dopo Germania, Austria e Spagna anche il Lussemburgo dice no all’inclusione nella “lista verde” europea (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si allunga la lista dei paesi e che intendono dare battaglia. dopo Germania, Spagna ed Austria anche il Lussemburgo esprime il suo dissenso verso la decisione della Commissione Ue di includere il Nucleare (e il gas) tra le fonti meritevoli di ricevere sostegni finanziari in funzione dalla transizione verde. Il testo della Commissioen è stato anticipato due giorni fa dal quotidiano britannico Financial Times che ne ha visionato la bozza. La bozza “è una provocazione dal punto di vista procedurale” e “in termini di contenuto nasconde il rischio di un greenwashing“, ha scritto su Twitter il ministro dell’Energia del Lussemburgo, Claude Turmes, dicendosi pronto a “esaminare la proposta nel dettaglio e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si allunga ladei paesi e che intendono dare battaglia.edilesprime il suo dissenso verso la decisione della Commissione Ue di includere il(e il gas) tra le fonti meritevoli di ricevere sostegni finanziari in funzione dalla transizione. Il testo della Commissioen è stato anticipato due giorni fa dal quotidiano britannico Financial Times che ne ha visionato la bozza. La bozza “è una provocazione dal punto di vista procedurale” e “in termini di contenuto nasconde il rischio di un greenwashing“, ha scritto su Twitter il ministro dell’Energia del, Claude Turmes,ndosi pronto a “esaminare la proposta nel dettaglio e a ...

Advertising

shineelite2 : RT @fattoquotidiano: Nucleare, dopo Germania, Austria e Spagna anche il Lussemburgo dice no all’inclusione nella “lista verde” europea http… - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Nucleare, dopo Germania, Austria e Spagna anche il Lussemburgo dice no all’inclusione nella “lista verde” europea http… - fattoquotidiano : Nucleare, dopo Germania, Austria e Spagna anche il Lussemburgo dice no all’inclusione nella “lista verde” europea - _LordJack : @Dottor_Strowman Ma no, gli sarà esploso dopo qualche bomba nucleare napoletana - WILCHE91 : @matteogear @nattydoctor Le sto riscontrando dal momento che mi parla di sole calcerogeno e di nucleare dopo ben du… -