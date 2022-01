Il super green pass per lavorare si farà | la scuola non slitterà

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri arriverà ilper il mondo del lavoro, non l’obbligo vaccinale. È questo l’orientamento di massima che viene riferito da fonti di governo, secondo le quali l’ulteriore estensione dell’utilizzo del lasciaare rafforzato equivarrebbe a un obbligo di fatto, rendendolo per tantofluo. Sicura la stretta sul quasi milione di dipendenti della pubblica amministrazione che al momento sono rimasti fuori dall’obbligatorietà, Mario Draghi sta lavorando per estenderlo anche al comparto privato. Un provvedimento sul quale la Lega è fortemente contraria, e anche da ambienti del Movimento 5 stelle vengono sollevate alcune perplessità, e per questo il premier sta cercando una mediazione che eviti scossoni all’esecutivo. Respinta con nettezza l’idea ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassa… - borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - Agenzia_Ansa : 'L'estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vac… - PattyPa28885266 : RT @NicolaPorro: ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassare era… - Gianluc68325330 : RT @NicolaPorro: ?? Ultim'ora ?? A bordo solo col #supergreenpass, ma scoppia il focolaio #Covid. Com'era la storia che il lasciapassare era… -

Ultime Notizie dalla rete : super green

Sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri arriverà ilpass per il mondo del lavoro, non l'obbligo vaccinale. È questo l'orientamento di massima che viene riferito da fonti di governo, secondo le quali l'ulteriore estensione dell'utilizzo del ...Di queste solo in 5 sono state sanzionate perché non erano in possesso dipass opass, alle quali si aggiungono altre 4 a causa dell'assenza di uso della mascherina dove ...Il Segretario Generale Nicolosi: "È necessario incrementare il numero degli agenti e le risorse a disposizione" Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Unarma: ““Con l’aggravamento del bilanc ...Il governo sembra convinto nell’inserire il super green pass obbligatorio anche per tutti i lavoratori, in settimana il Consiglio dei ministri ...