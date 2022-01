Hoeness su Ribery | «Così l’ho convinto a non firmare col Real»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) . Retroscena di mercato dell’ex presidente del Bayern Monaco Uli, ex presidente del Bayern Monaco, ha svelato un retroscena di mercato su Franck. L’estratto dell’intervista concessa a DPA: «La storia fra Ribéry e il Bayern stava finendo nel 2010 dato che i suoi agenti lo avevano più o meno venduto alMadrid. Ho invitato lui e sua moglie Wahiba a mangiare da noi. Mia moglie Susi ha cucinato halal, apposta per lei. Abbiamo passato una splendida serata e verso mezzanotte Wahiba ha finalmente detto: “Frank, restiamo a Monaco“». L'articolo proviene da Calcio News 24.

