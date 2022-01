Gf Vip, lite tra Soleil Sorge e Lulù Selassié per il cibo: ecco cosa è successo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è un periodo tranquillo nella casa del Grande Fratello Vip per Lucrezia Selassié. Dopo lo scontro con Manila Nazzaro, avvenuto per incomprensioni sui turni di pulizia nella casa, è stata la volta di un battibecco avuto dalla principessa con Soleil Sorge. Pietra dello scandalo, in questa occasione, una razione di cibo nascosta dall’italoamericana. Vi raccomandiamo... Gf Vip, le offese di Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni Il gesto di Soleil, compiuto con uno spirito tra il serio e il faceto, ha scatenato la reazione di Lulù, che ha reagito attaccandola con queste parole: “Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù tu sai dov’è finito? Ma per principio. Questa cosa ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non è un periodo tranquillo nella casa del Grande Fratello Vip per Lucrezia. Dopo lo scontro con Manila Nazzaro, avvenuto per incomprensioni sui turni di pulizia nella casa, è stata la volta di un battibavuto dalla principessa con. Pietra dello scandalo, in questa occasione, una razione dinascosta dall’italoamericana. Vi raccomandiamo... Gf Vip, le offese di Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni Il gesto di, compiuto con uno spirito tra il serio e il faceto, ha scatenato la reazione di, che ha reagito attaccandola con queste parole: “Qualcuno si è intascato il tartufo. Barù tu sai dov’è finito? Ma per principio. Questa...

